Ученые составили список катастроф, которые уничтожат человечество

Исследователи определили сценарии развития событий, в результате которых жизнь на Земле будет уничтожена. Главные угрозы идут из космоса, земляне никак не могут их предотвратить.

На первой строчке в ТОП-5 потенциальных катастроф расположилось Солнце. Ученые утверждают, что через пять млрд лет светило со 100% вероятностью сотрет человечество с лица Земли, пишет научный портал ToDay News Ufa.

Галактика Андромеда – вторая вероятная причина «смерти» нашей планеты. Предполагается, что система поглотит Млечный Путь вместе с Землей.

На третьем месте находятся черные дыры. Исследователи считают, что загадочное космическое тело попросту сожжет все живое на планете пучком плазмы.

Четвертая угроза – звезды, которые несутся в космическом пространстве с огромной скоростью. Если крупная звезда приблизится к Земле, она разорвет нашу планету на кусочки. Очевидно, в этом случае не выживет никто.

Астероиды замыкают этот страшный список. Ранее метеорит уже уничтожил динозавров, тот же сценарий возможен и сейчас. Однако, по мнению астрофизиков, чтобы убить людей понадобится болид в 10 раз больше.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.12.17

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