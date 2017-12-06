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Среда, 6 декабря 2017, 10:31 мск

Наука

Ученые нашли способ обмануть мозг, чтобы меньше есть

Ученые нашли способ обмануть мозг, чтобы меньше есть

Американские ученые раскрыли способ, которые позволяет заставить мозг думать, что голодный организм не хочет есть. Свою теорию исследователи опробовали на мышах.

Эксперименты с грызунами проводили в Пенсильванском университете США, сообщает Daily Mail. Биологи установили связь между нейронами гипоталамуса, отвечающего за чувство голода, и изображением, запахом и вкусом еды.

Сначала лабораторных мышей кормили ароматизированным гелем без питательных веществ. Некоторое время подопытные были сыты, однако всего через несколько минут вновь становились голодным. Повторное кормление тем же составом и вовсе заставило гипоталамус перестать реагировать на этот вкус.

Затем мышам дали гель, в котором было немного калорий, в результате у животных надолго проходило чувство голода. Когда грызуны только видели и нюхали такую пищу, у них уже росло чувство насыщения и подавлялось желание есть.

На третьем этапе биологи ввели голодным мышам гормоны, которые вырабатываются при пищеварении – пептид YY, амилин и холецистокинин. Грызуны ощущали полную сытость, хотя при этом вообще не получили питательных веществ.

Ученые считают, что дальнейшее изучение этой темы позволит решить вопрос подавления аппетита у людей. Таким образом исследователи предлагают бороться с ожирением.

Филадельфия, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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