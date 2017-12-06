Ученые нашли способ обмануть мозг, чтобы меньше есть

Американские ученые раскрыли способ, которые позволяет заставить мозг думать, что голодный организм не хочет есть. Свою теорию исследователи опробовали на мышах.

Эксперименты с грызунами проводили в Пенсильванском университете США, сообщает Daily Mail. Биологи установили связь между нейронами гипоталамуса, отвечающего за чувство голода, и изображением, запахом и вкусом еды.

Сначала лабораторных мышей кормили ароматизированным гелем без питательных веществ. Некоторое время подопытные были сыты, однако всего через несколько минут вновь становились голодным. Повторное кормление тем же составом и вовсе заставило гипоталамус перестать реагировать на этот вкус.

Затем мышам дали гель, в котором было немного калорий, в результате у животных надолго проходило чувство голода. Когда грызуны только видели и нюхали такую пищу, у них уже росло чувство насыщения и подавлялось желание есть.

На третьем этапе биологи ввели голодным мышам гормоны, которые вырабатываются при пищеварении – пептид YY, амилин и холецистокинин. Грызуны ощущали полную сытость, хотя при этом вообще не получили питательных веществ.

Ученые считают, что дальнейшее изучение этой темы позволит решить вопрос подавления аппетита у людей. Таким образом исследователи предлагают бороться с ожирением.

Филадельфия, Зоя Осколкова

Филадельфия. Другие новости 06.12.17

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