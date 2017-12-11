Индийские ученые: 23 декабря вирус из космоса уничтожит человечество

Астрономы из Индии предрекли апокалипсис, который произойдет 23 декабря. Причиной гибели всего живого станет космический вирус, считают индийские ученые.

Исследователи из Дели обнаружили космический объект, которого нет в базе данных NASA, пишет журнал Science. Астрономы предположили, что загадочный объект содержит вирус, который уничтожит человечество. Вирус настолько быстро распространяется, что конец света для Земли наступит уже 23 декабря.

Впрочем, индийские ученые не пояснили, каким образом смертельный вирус с неопознанного космического объекта попадет на Землю. Также исследователи не раскрыли, как этот вирус будут воздействовать на землян.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 11.12.17

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