Ученые: растения реагируют на наркоз подобно людям

Ученые применили анестетики к растениям и выяснили, что цветы также реагируют на наркоз, как люди и животные. Исследователи считают, что их открытие позволит использовать растения в качестве подопытных для тестирования экспериментальных препаратов, пишет журнал Annals of Botany.

Ученые обработали мимозу стыдливую эфиром, после чего растение перестало реагировать на прикосновения на семь часов. Отсутствие реакции также наблюдалось после применения раствора лидокаина. Затем специалисты испытали анестетики на других растениях. Венерина мухоловка потеряла способность ощущать прикосновения на 15 минут.

По мнению исследователей, анестезирующие вещества действуют угнетающе на волну возбуждения, движущуюся по мембране живой клетки растения. В результате клетки не передают электрические импульсы. Подобная реакция наблюдается и у животных.

Ученые уверены, что растения можно использовать в качестве модели для исследований анестезирующих препаратов.

Прага, Зоя Осколкова

Прага. Другие новости 12.12.17

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