На Луне обнаружили пришельца с рюкзаком

Уфолог разглядел на фотографиях Луны инопланетянина. Своими догадками исследователь с ником Streetcap 1 поделился на видео, опубликованном на YouTube.

В ролике уфолог утверждает, что на снимке, сделанном китайским исследовательским аппаратом, изображен пришелец с рюкзаком за плечами. Представитель внеземной цивилизации путешествует по поверхности спутника, считает эксперт.

По словам уфолога, NASA известно о присутствии инопланетян на Луне, именно по этой причине американское космическое агентство свернуло лунную программу. Однако чтобы не посеять панику среди землян, официально этот факт не подтверждается.

В комментариях некоторые пользователи согласились с мнением автора видео. Впрочем, многие уверены, что инопланетянин – это ни что иное как обычный камень, а версия с присутствием пришельцев на Луне лишь плод фантазии уфолога.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 13.12.17

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