Ученые: космические лучи сверхновых опасны для человека

Американские астрофизики выяснили, что космические лучи, возникающие при взрыве сверхновых, представляют опасность для человека. Кроме того, они являются причиной возникновения полярного сияния. Результаты исследования опубликованы на сайте EurekAlert!.

Ученые Колорадского университета использовали в работе небольшой космический телескоп CSSWE, предназначенный для регистрации заряженных частиц. С помощью аппарата специалисты изучили радиационный пояс Ван Аллена – это две области в атмосфере Земли, где накапливаются и удерживаются заряженные частицы.

Физикам удалось доказать, что космические лучи, состоящие из протонов высоких энергий, достигая атмосферы нашей планеты, сталкиваются с ее атомами, протоны попадают в ловушку магнитного поля Земли и остаются там. Именно это взаимодействие становится причиной возникновения полярного сияния.

В то же время длительное воздействие космических лучей на человека может негативно сказаться на здоровье. Заряженные частицы также представляют опасность для спутников и комических кораблей.

Боулдер, США, Зоя Осколкова

Боулдер, США. Другие новости 14.12.17

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