Астрофизики обнаружили подобие Солнечной системы

В системе Kepler-90 была обнаружена восьмая планета. Таким образом, Солнечная система не является уникальной по числу вращающихся вокруг звезды планет.

Существование нового космического объекта удалось доказать с помощью телескопа NASA. Аппарат фиксировал изменения в яркости звезды, вызванные прохождением перед ней планеты. Система Kepler-90 расположена в созвездии Дракона в 2,5 тысячах световых лет от Земли.

По мнению ученых, восьмая планета, получившая название Kepler-90i, на треть больше Земли. Она каменистая и вращается вокруг своей звезды за 14,4 дня. Температура на ее поверхности достигает 427 градусов Цельсия.

Впрочем, астрофизики не исключают, что в будущем в этой системе обнаружатся еще планеты, и она перестанет быть похожа на Солнечную.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 14.12.17

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