Деревья вместо фонарей. Ученые «заставили» растения светиться

Биоинженеры разработали технологию, благодаря которой, практически любое растение можно будет «заставить» светиться в темноте. Это откроет возможности для ночного освещения улиц и городских парков. Открытие сделали специалисты Массачусетского технологического института (США). Научная статья о проделанной ими работе опубликована в журнале Nano Letters.

Человечество тратит до 20% энергии на освещение, а растения как нельзя лучше подходят для решения проблемы таких энергозатрат, считают ученые. На то есть несколько причин. Во-первых, это способность растений самостоятельно преобразовывать и накапливать энергию солнечного света. Во-вторых, они могут «чинить» себя. В-третьих, они могут произрастать в различных природных условиях.

Ранее ученые снабжали ДНК растений геном для кодировки люциферазы. Это соединение позволяет испускать свет жукам-светлякам. Но свечение таких растений было крайне тусклым. Потому ученые избрали иной подход в решении задачи. Исследователи использовали в экспериментах водяной кресс. Они обрабатывали его листья под давлением смесью наночастиц разного размера и состава. В кремниевых частицах размером 10 нм находилась сама люцифераза, в других частицах – люциферин, кофермент A и особый полимер.

Вся эта смесь накапливалась в межклеточном пространстве, а затем постепенно проникала в клетки. В итоге обработанные растения светились около 3,5 часов. Как пишет infox.ru, их яркость была в 1000 раз меньше, чем освещение, необходимое для чтения книги, но авторы исследования уверены, что они на пороге открытия. В будущем, считают они, можно будет «заставить» деревья освещать ночные улицы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.12.17

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