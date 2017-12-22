Ученые открыли свирепых родственников пауков и клещей

Ученые описали новый вид членистоногих хищников, обитавших на территории современной Канады около 508 млн лет назад. Авторами в статьи, опубликованной в BMC Evolutionary Biology, являются палеонтологи из университета Торонто Седрик Арья (Cédric Aria) и Жан-Бернар Карон (Jean-Bernard Caron). Они отметили, что хищники, получившие название Habelia optata, достигали всего лишь трех сантиметров в длину, но были весьма свирепы.

Палеонтологи изучили несколько десятков окаменелостей, обнаруженных в сланцах Бёрджес, на территории Британской Колумбии. Они выделили новый вид членистоногих рода хабелий (Habelia). Останки древних существ были найдены в начале XX века и с тех пор хранились в Королевском музее Онтарио, но до сих пор не были описаны.

Тело у нового вида сегментированное, покрытое экзоскелетом, усеянным шипами. Длина животных без хвоста была от 8,5 до 34 мм, а длина хвоста с шипом на конце равнялась длине тела. На головогруди ученые насчитали пять пар отростков, которые состояли из части с шипами для захвата добычи и тактильного придатка. Ученые отнесли новый вид к подтипу хелицеровых. У H.optata были два небольших отростка на головогруди, которые ученые назвали предшественниками хелицер (ротовых придатков, «челюстей»).

Фото: Окаменелости Habelia optata Jean-Bernard Caron / Royal Ontario Museum

Седрик Арьи уверен, что оптаты, несмотря на скромные размеры, были грозными хищниками, так как строение их тела указывает на высокую мобильность и были способны эффективно разрывать добычу. Сейчас такой образ жизни ведут раки-богомолы, которые не относятся к хелицеровым. По мнению ученых, животные жили на морском дне и охотились на небольших животных, покрытых панцирем.

Как напоминает N+1, ранее канадские палеонтологи описали морских скорпионов, которые убивали добычу с помощью «шпаги» на хвосте. Эти членистоногие жили около 430 млн лет назад. А не так давно палеонтологи изучили окаменелости древнейших морских скорпионов, которые обитали 467 млн лет назад.

Наука. Другие новости 22.12.17

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