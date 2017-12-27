В Хакасии нашли игрушки детей, живших более двух тысяч лет назад

В Ширинском районе Хакасии археологи обнаружили игрушки, возраст которых оценивается в две тысячи лет. Ценную находку сделали ученые Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН) и Русского Географического общества (РГО).

Раскопки велись на территории могильника Итколь II в рамках проекта «Тайна древних художников Сибири», передает «Интерфакс». Археологи работали на двух курганах Окуневской культуры (25-18 вв. до н.э.).

По словам ученых, они сделали две крайне редкие находки: голову женщины из стеатита («мыльного» камня) с тщательно проработанными чертами лица и выполненную из рога голову животного, предположительно, лошади или собаки. Возможно, игрушки были изготовлены из кожи или ткани, а головы делались из прочных материалов.

Археологи считают, что захоронение не принадлежало высшим сословиям. А потому куклами, скорее всего, играл обычный ребенок.

Исследователи отметили, что находки на Итколе II, относятся к Окуневской культуре. Люди, смастерившие эти вещи, жили в эпоху ранней бронзы в минусинских степях на Среднем Енисее. Эта культура не имеет аналогов в регионе по богатству и разнообразию художественного наследия.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 27.12.17

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