Ученые США и Японии заявили о существовании инопланетных вирусов

Вирусы должны существовать на других планетах Солнечной системы и экзопланетах. Такое заявление сделали астробиологии США и Японии, пишет Gizmodo. Статья о проделанном исследовании опубликована в журнале Astrobiology.

Ученые считают, что на Земле вирионы – состоящие из нуклеиновой кислоты и белков вирусные частицы – легко могут быть выброшены за пределы атмосферы и попасть на другие космические тела. Из-за астрономического числа вирионов (1031 в Мировом океане) и их малых размеров высока вероятность, что они были выброшены в космос, например, при падении на Землю метеоритов. Известно, что полиовирусы и бактериофаги могут выживать в условиях вакуума и космического ионизирующего излучения. Подобные процессы, скорее всего, происходят и на других пригодных для жизни планетах, уверены исследователи.

Они также отмечают, что инфекционные агенты являются двигателями эволюции, без них невозможно появление сложных форм жизни. В связи с этим, считают ученые, на тех планетах, где существуют биологические организмы, появление вирусов неизбежно.

Пока методы, которые могут достоверно подтвердить наличие вирусов на космических объектах за пределами орбиты Земли, не доступны. Ученые предлагают использовать для этих целей просвечивающие электронные микроскопы (TEM), с помощью которых можно определить наличие вирионов и их уникальные морфологические особенности. Однако TEM отличаются крупными размерами и значительной массой, что является проблемой для размещения такого микроскопа на космическом аппарате.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 20.01.18

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