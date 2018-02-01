Археологи: средний палеолит наступил в Индии на 250 тысяч лет раньше

Археологи обнаружили на юге Индии каменные орудия эпохи среднего палеолита, которые, предположительно, были изготовлены 385-172 тысячи лет назад, пишет журнал Nature. Ученые подчеркивают, что недавние находки – древнейшие среднепалеолитические орудия, обнаруженные на территории полуострова. Ранее считалось, что населявшие Индию гоминины освоили продвинутые технологии для изготовления каменных орудий не раньше 140 тысяч лет назад.

До сих пор считалось, что на территории Индии технологии среднего палеолита появились в период 140-46 тысяч лет назад. По одной из гипотез, технологии среднего палеолита принесли современные люди, которые дошли до полуострова в период 130-80 тысяч лет назад или позднее. Другие исследователи предполагают, что древние гоминины, предшественники людей современного типа, освоили продвинутые технологии самостоятельно, а Homo sapiens появились на территории Индии не ранее 70 тысяч лет назад. С помощью термолюминесцентного метода археологи датировали леваллуазские орудия из разных слоев периодом 385-172 тысячи лет. То есть технологии среднего палеолита появились на территории полуострова намного раньше, чем предполагалось до этого.

Как напоминает N+1, на прошлой неделе было опубликовано исследование, посвященное изучению древнейших останков Homo sapiens, найденных за пределами Африки и датированных периодом 194-177 тысяч лет. Эта находка позволила отодвинуть выход людей современного типа из Африки на 50 тысяч лет в прошлое.

Москва, Иван Гридин

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