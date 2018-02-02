В Гватемале обнаружили более 60 тысяч построек древних майя

В джунглях на севере Гватемалы ученые сделали великое открытие. Они обнаружили руины более 60 тысяч построек цивилизации майя, пишет National Geographic. Разрушенные постройки удалось обнаружить при помощи революционной технологии лидара (оптического локатора), которая позволяет убрать с оцифрованных с аэроснимков ландшафта кроны деревьев. «Избавив» ландшафт от растительности, ученые увидели руины домов, дворцов, а также террасы и сложные ирригационные системы, дороги.

«Изображения четко дают понять, что весь это регион был системой расселения, масштабы и плотность населения которой сильно недооценивались», – подчеркнул археолог из колледжа города Итака (США) Томас Гаррисон, который вошел в группу участников проекта, организованного гватемальским фондом исследования и сохранением наследия майя PACUNAM. Всего ученые обследовали 2,1 тысячи квадратных километров на территории биосферного заповедника Maya Biosphere Reserve в департаменте Петен.

«С новыми доказательствами, полученными благодаря технологии лидара в Центральной Америке и в Ангкор-Вате (Камбоджа. – прим. ред.), мы можем предположить, что эти сложные сообщества могли сформироваться в тропиках и вышли оттуда», – заявил другой участник проекта, археолог Марчелло Кунуто из Тулейнского университета.

«Большинство людей спокойно считали, что численность населения майя составляла около пяти миллионов. С новыми данными теперь можно небезосновательно полагать, что там жили от 10 до 15 миллионов человек, причем многие – в низменных и болотистых районах, которые ранее некоторые из нас считали непригодными для жизни», – заявил Франциско Эстрада-Белли, еще один археолог из Тулейнского университета.

Гватемала, Иван Гридин

Гватемала. Другие новости 02.02.18

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