Телескоп Kepler обнаружил пригодные для жизни космические объекты

Орбитальный телескоп Kepler обнаружил пригодные для жизни небесные тела – экзокометы. В NASA считают, что их строение схоже с планетарным, что делает их пригодными для жизни. Речь идет о системе звезды KIC3542116, которая расположена на удалении примерно в 11 млрд км от Земли.

Специалисты американского аэрокосмического агентства отметили, что с 2009 по 2013 годы территорию скопления минимум 12 раз пересекли кометы с уникальной структурой образования. Одна из низ попала в объектив орбитального телескопа. В NASA отмечают, что масса уникальной кометы более чем в 200 раз меньше массы Луны. В то же время, она имеет собственное магнитное поле. Комета располагает подобием атмосферы, из-за чего вещества, содержащиеся в ней, не попадают в открытый космос, накапливаясь при естественных процессах.

По мнению ученых, комета несколько меньше ранее обнаруженного объекта под названием Kepler-37b, передает ТАСС. Экзопланета, по всей видимости, является молодой, ввиду чего еще не успела полностью сформироваться. В то же время, на снимках с орбитальных телескопов виды явные признаки ее пригодности к развитию органической жизни.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.02.18

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