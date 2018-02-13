Найден новый способ борьбы с гриппом без вреда для человека

Американские ученые предложили использовать ультрафиолетовые лампы для борьбы с различными вирусами и бактериями. Новация состоит в том, что длина волны будет меньше, таким образом, ультрафиолет окажется безвредным для кожи и глаз.

Исследование, проведенное специалистами медицинского центра Колумбийского университета, опубликовал журнал Scientific Reports. Ученые уменьшили длину волны ультрафиолета с 250 нм до 220 нм. Лучи по-прежнему оказались эффективны в борьбе против различных возбудителей заболеваний. При этом ультрафиолет с меньшей длиной волны не может проникнуть в верхние слои кожи человека, а также безопасен для глаз.

В настоящее время исследователи проводят тесты новых ламп в различных условиях. Если эффективность новой технологии будет доказана, то обеззараживающие безопасные лампы пустят в серию.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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