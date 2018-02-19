Американские биологи создали «химеру» из человека и овцы

Американские ученые смогли вырастить зародыш животного, у которого есть клетки овцы и человека. Выступая накануне на конференции Американского научного общества в Остине, исследователи сообщили, что созданная «химера» успешно развивалась и росла в течение 28 дней, пишет Financial Times.

Сообщается, что опыт базируется на исследованиях японского ученого Хиро Накаучи, которому удалось вырастить мышь с крысиной поджелудочной железой и крысу с поджелудочной железой мыши и с помощью этого лечить животных.

«Следующим шагом были опыты на крупных животных. Но в Японии это запрещено, поэтому я переехал в Калифорнию и начал работать в Стэнфордском университете», – пояснил биолог.

Как отметил его коллега Пабло Росс, сейчас ученые работают над тем, чтобы адаптировать эту технологию для людей – выращивать человеческие органы внутри животных. Если эксперименты окажутся удачными, удастся решить проблему дефицита операций по трансплантации – только в США ежедневно 20 человек умирают, потому что не могут получить нужные им органы.

По мнению исследователей, эта работа позволит выращивать у животных – овец и свиней «получеловеческие» органы, которые бы не отторгались организмом.

«Мы решили работать со свиньями и овцами, потому что их органы имеют такой же размер и форму, что и у людей, и они быстро растут», – отметил профессор Росс и добавил, что развитие от нового эмбриона до полностью выращенного животного занимает всего девять месяцев.

Для выращивания химер, как уточнили биологи, в зародыш животного вводятся стволовые клетки человека в строго определенный период развития.

Как сообщил Росс, ранее уже удавалось создать химеру – тогда эксперимент был поставлен на зародышах свиньи, однако у них было крайне мало человеческих клеток – лишь одна из 100 000. В новой химере овцы число клеток человека удалось в 10 раз, уточняет The Guardian.

По словам ученого, чтобы орган, выращенный в химере, прижился у человека, необходимо, чтобы примерно 1% клеток был человеческим.

В настоящий момент по этическим соображениям ученым разрешается проводить эксперимент только в течение 28 дней, однако экспериментаторы надеются, что удастся получить разрешение на увеличение продолжительности опытов до 70 дней.

Несмотря на то, что работа на «химерной трансплантацией» занимает очень много времени, ученые считают, что она уже в скором времени может приносить реальную пользу людям.

«Это направление развивается довольно быстро. Всего десять лет назад люди услышав, что мы хотим пересадить крысиную поджелудочную железу мышам, называли нас сумасшедшими», – отметил Накаучи.

Остин, Мария Вяткина

Остин. Другие новости 19.02.18

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