Ученые выяснили, когда эволюция заставит людей бросить пить

Американские генетики выявили мутации, которые со временем приведут к полной непереносимости алкоголя людьми. В результате естественного отбора человек не сможет пить спиртное через тысячу лет, уверены ученые. Результаты исследования опубликовало издание Nature Ecology & Evolution.

Кейси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт из Пенсильванского университета (США) проанализировали геномы 2,5 тысячи человек. По словам ученых, им удалось выявить несколько мутаций, которые объясняют эволюционные изменения, наблюдаемые у современных людей. Например, были обнаружены генетические мутации, обеспечивающие повышенную сопротивляемость малярии.

Кроме того, исследователи нашли изменения в генах группы ADH, отвечающих за выработку фермента, который запускает окисление спиртов. Чем чаще человек пьет алкоголь, тем ниже активность этого фермента, в результате повышается риск возникновения алкоголизма.

Генетики предположили, что эта мутация со временем станет причиной непереносимости алкоголя. Человек будет чувствовать себя плохо сразу после употребления спиртного. По мнению ученых, это произойдет примерно через тысячу лет.

Филадельфия, Служба информации РИА «Новый День»

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