Ученые: на спутнике Юпитера могут жить инопланетяне, питающиеся радиацией

Бразильские ученые считают, что на спутнике Юпитера Европе могут существовать бактерии, которые питаются радиацией. Вероятно, микроорганизмы живут в изолированных водных экосистемах на большой глубине.

Гипотезу о существовании на Европе жизни выдвинули исследователи из Бразильской лаборатории синхротронного света и Университета Сан-Паулу, пишет Science Alert. Ученые предположили, что экстремофильные анаэробные бактерии D.audaxviator живут на глубине 1,5-3 км. Энергию они получают из сульфатов и водорода, образованного в результате распада молекул воды и радиоактивных элементов – урана, тория и изотопа калия.

Чтобы на Европе зародилась жизнь, должны соблюдаться три условия: наличие воды, высокая температура, а также присутствие химических элементов, поддерживающих метаболизм. По мнению ученых, все три фактора на спутнике Юпитера имеются.

Сан-Паулу, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Паулу. Другие новости 26.02.18

Ученые выяснили, когда эволюция заставит людей бросить пить. / Ученые: идеальной диеты для похудения не существует. / Американские биологи создали «химеру» из человека и овцы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»