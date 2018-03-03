В США математик вычислил, когда вспыхнет третья мировая война

Американский математик Аарон Клаузет рассчитал сроки начала третьей мировой войны.

В исследовании ученого, опубликованном в журнале Science Advanced, отмечается, что исторические закономерности свидетельствуют о том, что периоды длительного перемирия сменяются крупными вооруженными столкновениями и наоборот, передает РИА «Новости».

Для вычисления использовались данные с 1823 по 2003 год. За это время произошло 95 крупных конфликтов между различными странами. При этом только пять из них пришлись в промежуток с 1940 по 2003 год.

Разработанная математиком компьютерная программа проанализировала войны этого периода и определила их частоту и масштабность (международные и локальные).

Из выводов ученого следует, что с большой вероятностью крупное межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года.

При этом исследователь отметил, что необходимо 100-140 лет «мирного» периода в масштабах планеты, чтобы изменилась сложившаяся с годами тенденция.

Напомним, в октябре прошлого года глава сенатского комитета по иностранным делам, сенатор-республиканец Боб Коркер заявил, что «безумные угрозы» президента США Дональда Трампа в адрес других стран могут привести к третьей мировой войне. По его мнению, Трамп не отдает себе отчета в своих действиях. В ответ президент заявил, что Штаты находятся на «правильном пути».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.03.18

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