Пропавший Боинг или НЛО: в Антарктиде нашли загадочный объект

Уфологи разглядели на картах Google сигарообразный объект в снегах Антарктиды. Исследователи предположили, что это может быть упавший корабль инопланетян. Впрочем, есть мнение, что речь идет о пропавшем в 2014 году малазийском «Боинге».

Ролик с изображением загадочного объекта появился на Youtube-канале secureteam10. Автор видео показывает на карте координаты 54°39'44.62»S 36°11'42.47»W, что на Южных Сандвичевых островах.

На снежной равнине лежит продолговатый объект, за ним тянется след. Уфологи предположили, что это обломки космического аппарата, который врезался в землю и некоторое время скользил, оставляя за собой глубокую борозду.

В комментариях под видео пользователи озвучили свои версии. Одна из них – объект может быть пропавшим весной 2014 года самолетом «Боинг» рейса MH370 Куала-Лумпур – Пекин.

Нашлись и те, кто увидел в очертаниях труп живого существа, на такую мысль пользователей натолкнули ледяные наросты в верхней части предмета, похожие на заиндевевшие плавники.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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