Астрономы обнаружили «большую сестру» Земли с океанами и атмосферой в созвездии Тельца

Орбитальный телескоп «Кеплер» обнаружил вблизи Солнечной системы 15 ранее не известных науке экзопланет, одна из которых находится внутри «зоны жизни» и предположительно обладает океанами и атмосферой, схожей с земной, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

«Как показывают наши расчеты, у этой планеты должна быть земная атмосфера и аналогичная структура недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле. Пока мы почти ничего не знаем о небесных телах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце», – приводит РИА «Новости» слова одного из ученых Технологического института Токио (Япония) Теруюки Хирано.

Все обнаруженный 15 планет вращаются вокруг своих светил на очень небольшом расстоянии, и год на их поверхности длится от одного до 40 земных суток. Практически все открытые планеты, как отмечают исследователи, вряд ли могут поддерживать жизнь – по температуре и климату они, скорее всего, напоминают Венеру.

Единственное исключение – система K2-155, расположенная в созвездии Тельца и удаленная от Земли примерно на 200 световых лет. В ней обитает сразу три «суперземли», самая далекая из которых, K2-155d, находится в центральной части «зоны жизни» и, как считают планетологи, похожа по своему климату и гидрологическим условиям на Землю.

Проверить все эти открытия, по словам Хирано, можно будет в самом ближайшем будущем – в конце года, когда NASA запустит на орбиту телескоп TESS, наследник «Кеплера». Он сможет получить первые точные данные по составу и температурам этих планет и проверит, действительно ли K2-155d полноценная «большая сестра» Земли.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 11.03.18

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