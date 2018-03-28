Чип в голову: ученые «влезли» в память человека и научились улучшать ее

Новый кибер-протез для мозга, созданный в США, повышает возможности памяти на 33-40%. К таким выводам пришли калифорнийские ученые, которые создали киберчип, а затем проверили его на добровольцах, передает Infox.ru со ссылкой на публикацию Journal of Neural Engineering.

Сообщается, что «протез» позволяет проникнуть в память, усилить ее. Он работает даже тогда, когда у человека – проблемы с памятью.

Отмечается, что киберчип способен определить неправильно функционирующие центры памяти и обойти их, используя только исправные цепочки нейронов.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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