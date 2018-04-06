Ученые обнаружили пластик в обычной еде, потребляемой ежедневно

Шотландские ученые пришли к выводу, что с каждым приемом пищи в организм человека попадают кусочки пластика. Причиной этого стала не рыба, вылавливаемая в загрязненных океанах, как считалось ранее, а обычная домашняя пыль.

Исследование специалистов Университета Хериот-Ватта в Эдинбурге, опубликовал журнал Environmental Pollution. Ученые поставили на обеденные столы в нескольких домах чашки Петри, содержащие липкие ловушки пыли. В каждой пробе после обеда продолжительностью 20 минут были обнаружены 14 кусочков пластика, что эквивалентно 114 пластиковым волокнам.

Специалисты посчитали, что в год человек проглатывает 68 тысяч пластиковых волокон. При этом если учитывать не только время трапезы, но и продолжительность приготовления пищи, этот показатель вырастает до 207 тысяч.

Ранее считалось, что источником пластика в еде являются морепродукты. Однако ученые выяснили, что главная причина – домашняя пыль. Пластмасса попадает в пищу с бытовых приборов, мебели и посуды.

Эдинбург, Служба информации РИА «Новый День»

Эдинбург. Другие новости 06.04.18

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