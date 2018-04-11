NASA выпустит сперму в «свободное плавание» по МКС

Экипаж МКС в ближайшее время разморозит запасы человеческой спермы, которые были доставлены кораблем Dragon, чтобы проверить, как они поведут себя в невесомости, сообщает Space.com

«Прошлые опыты на сперме быков и морских ежей показали, что половые клетки начинают двигаться раньше в невесомости, чем на Земле, но при этом они хуже или почти не сливаются с яйцеклетками. Это все может породить проблемы с зачатием детей в космосе», – заявили представители НАСА.

По мнению экспертов, одной из главных опасностей для жизни и здоровья человека на борту корабля в открытом космосе является уровень радиации, что мешает людям стать «космическим видом». Наибольший удар излучение наносит именно по половым клеткам, вынужденным проходить через несколько фаз делений прежде, чем они становятся готовыми для оплодотворения.

Первые подобные опыты на человеческих половых клетках, как сообщает Space.com, начнутся на борту МКС в ближайшие дни и недели. Экипаж станции разморозит образцы спермы, выведенные недавно на орбиту, и отправит сперматозоиды в «свободное плавание», передает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

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