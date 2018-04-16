А что Роскосмос? NASA отправляет «разведчика» для поиска экзопланет

Сегодня американское аэро-космическое агентство (NASA) запускает орбитальную обсерваторию TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), которая должна найти пригодные для жизни экзопланеты, пишет Science Alert.

В NASA уверены, что уже в течение ближайших десятилетий им удастся обнаружить планеты, на которых, как и на Земле вода в жидком виде.

Предполагается, что TESS будет изучать 200 000 ярких звезд неподалеку от Солнца и сможет с помощью транзитного метода, при котором планета заслоняет звезду, вокруг которой вращается, что позволяет определить размеры планеты, ее плотность и состав атмосферы.

По словам астрономов, TESS оборудован зеркалом шириной 6,5 метра, которое собирает намного больше света, чем его предшественник – Hubble Space Telescop.

При этом, как отмечают в NASA, наземные системы, применяемые для подобных исследований, хотя и способны изучать большие области неба, но менее эффективны, поскольку атмосфера Земли сильно ограничивает качество получаемых ими данных. Так, они могут зафиксировать падение яркости лишь на 1 процент, в то время как скалистые планеты снижают уровень блеска звезд лишь на доли процента.

Обсерватория будет изучать космос по частям, на каждый участок выделяется 30 дней.

Вашингтон, Мария Вяткина

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