Обнаружены останки погибшей планеты Солнечной системы

Ученые из Франции, Германии и Швейцарии обнаружили первое доказательство того, что в Солнечной системе существовала еще одна планета. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Сообщается, что при изучении метеорита «аль-Махата ас-Ситта», который в 2008 году упал в Нубийскую пустыню в Судане, ученые смогли доказать, что алмазы в метеорите сформировались не вследствие удара о Землю, а «выросли» внутри другой планеты.

Используя метод электронной микроскопии, исследователи выяснили, что крупные алмазы были сформированы под высоким давлением внутри родительского тела. Учитывая состав и морфологию, вероятнее всего, «включения» образовались под высоким давлением (20 гигапаскаль). В этом случае, как предполагают ученые, родительское тело уреилита было «планетарным эмбрионом» размером с Меркурий или Марс.

Пока не удалось выяснить точные размеры погибшей планеты, но если она была размером с Меркурий (5,5% массы от массы Земли), то алмазы сформировались в ее центре, а если она была сравнима с Марсом (10,7 % массы Земли), тогда кристаллы должны были сформироваться на границе ядро-мантии.

По словам ученых, результаты исследования стали первым надежным доказательством существования в Солнечной системе исчезнувшей планеты

Напомним, сейчас принято считать, что в Солнечной системе 8 планет: Меркурий, Венера, Марс, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Первые 4 – планеты земного типа. Юпитер и Сатурн – газовые гиганты, Уран и Нептун – ледяные гиганты. До 2006 года 9-й планетой считался Плутон, но затем он был причислен к карликовым планетам.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.04.18

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