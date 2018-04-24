«Мини-мозг» человека не сделал мышей умнее

Человеческий мозг не помог мышам стать умнее – к такому выводу пришли американские ученые. Биологи вырастили в пробирке органоиды мозга человека размером с чечевичное зерно и пересадили в голову грызунам. Однако новых способностей мыши не обрели, передает Infox.ru.

Отмечается, что пересаженные нервные клетки не только прижились, но и начали развиваться. Спустя 8 месяцев, их структура стала напоминать мозг новорожденного. Но разума грызунам это не прибавило. Мыши с человеческими мозгами ничем не превосходили обычных грызунов.

Между тем, специалисты рассчитывают, что исследование откроет большие перспективы. По их мнению, в будущем выращенные клетки можно будет использовать для имплантации людям.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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