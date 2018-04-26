В центре Солнца появилось гигантское пятно

Сейчас в центральной области солнечного диска астрономы наблюдают очень крупную и красивую зону активности. Такие области формируются вокруг групп пятен и представляют собой системы огромных магнитных петель, протяженностью до нескольких сот тысяч километров, наполненных горячей плазмой.

Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), размеры таких систем часто превышают расстояние от Земли до Луны. Основное излучение активных областей лежит в жесткой ультрафиолетовой области спектра, которая полностью поглощается земной атмосферой. По этой причине увидеть их с Земли совершенно невозможно – в лучшем случае можно разглядеть находящиеся в основании области солнечные пятна. Однако на изображениях, поступающих из космоса, эти системы видны во всех деталях.

Астрономы опубликовали снимки высокого разрешения данной области, полученные космической солнечной обсерваторией SDO (NASA).

Фото сделано космическим аппаратом SDO, NASA

Несмотря на огромные размеры и энергию, за несколько дней существования в ней не произошло ни одной вспышки. Если в ближайшие дни здесь не произойдет каких-то событий, которые перестроят магнитную конфигурацию и лишат ее «потенциального статуса», то область, вращаясь вместе с Солнцем, так и скроется за солнечным горизонтом без каких-либо последствий для Земли.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.04.18

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