Ученые назвали причину вымирания неандертальцев

Мозг неандертальцев был не меньше, чем у кроманьонцев, но при этом имел относительно небольшие отделы мозжечка, связанные с речью и социальной жизнью. Именно это могло стать причиной вымирания данного вида. К таким выводам пришли японские антропологи. Научная статья опубликована в журнале Scientific Reports.

По словам Такеру Акадзавы из Технологического университета Коти, он со своими коллегами доказал, что у неандертальцев мозжечок был несколько меньшего размера, чем у кроманьонцев и развит несимметрично. Ввиду того, что размер мозжечка у человека прямо пропорционален развитости когнитивных способностей и социальных навыков, в том числе умению разговаривать. По мнению ученых, именно эти небольшие различия сыграли решающую роль в вымирании неандертальцев.

Сейчас наиболее распространена гипотеза, что в вымирании неандертальцев были замешаны предки современных людей, которые выиграли конкурентную борьбу благодаря более совершенным орудиям труда, культуре, членораздельной речи или же большей всеядности. Японские ученые допустили, что мозг неандертальцев, несмотря на схожий объем, мог иметь иное устройство по сравнению с кроманьонцами. Они проверили эту идею, создав усредненную модель мозга человека и сравнив ее со слепками черепной коробки Homo neanderthalensis.

Ученые изучили при помощи МРТ мозг тысячи добровольцев, а затем провели схожую процедуру с двумя десятками черепов неандертальцев, которые были обнаружены на территории современных Франции, Бельгии и других странах Европы. Затем исследователи наложили снимки при помощи компьютерных программ и вычислили типичный объем всего мозга в целом, а также отдельных его областей, в том числе коры, больших полушарий и мозжечка.

Выяснилось, что мозг неандертальцев имел несколько отличительных черт, что делало их непохожими на наших предков. Во-первых, большие полушария у них были чуть больше, чем у кроманьонцев, а их задние и боковые отделы имели несколько другую структуру. Во-вторых, их мозжечок был заметно меньше, чем у современных людей, особенно его правая половина, связанная с речью и общением.

Ученые уверены, что наши предки имели чуть более высокий уровень интеллекта, лучше говорили и больше общались друг с другом, чем неандертальцы. Подобные небольшие различия, по мнению авторов статьи, объясняют, как предкам современных людей удалось победить в конкурентной борьбе с первыми аборигенами Европы.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 27.04.18

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