Российские ученые анонсировали сильную магнитную бурю

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН опубликовали прогноз солнечной активности и космической погоды на предстоящий май 2018 года. По оценкам астрономов, в ближайший месяц следует ожидать два периода возмущений магнитного поля. Они будут связаны с прохождением Земли через области солнечного ветра повышенной плотности и скорости.

Первое относительно слабое событие прогнозируется на 7-8 мая. В эти дни геомагнитная обстановка изменится незначительно. Возмущения магнитного поля Земли будут на уровне Kp=4, что ниже порога регистрации магнитных бурь. Второе существенно более мощное возмущение прогнозируется на вторую половину месяца с 17 по 18 мая. Максимум возмущений прогнозируется на 17 число и с вероятность 60% может достигнуть уровня Kp=6, что соответствует магнитной буре второй категории из пяти максимально возможных, что повторит максимальные уровни, регистрировавшиеся в этом году.

Ученые отмечают, что магнитная буря 17 мая будет так называемой «рекуррентной» по отношению к недавней сильной буре от 20 апреля, ставшей рекордной в этом году, то есть будет вызвана тем же потоком солнечного ветра, который, вращаясь вместе с Солнцем, опишет полный круг и вновь ударит по Земле.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.04.18

День рождения Вселенной: могут ли Законы защитить оппозиционеров. / Минобороны РФ поручено открыть доступ к секретным материалам: в России переделывают карту мира. / В космосе обнаружена неуязвимая звезда-«вампир». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»