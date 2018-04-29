Разрушительное землетрясение в Южной Корее спровоцировали люди

Разрушительное землетрясение в Южной Корее, произошедшее 15 ноября 2017 года, в районе города Пхохан, спровоцировали люди: причиной стала местная геотермальная электростанция. Об этом сообщается сразу в двух научных статьях, опубликованных в журнале Science исследовательскими группами, не связанными друг с другом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», землетрясение бы магнитудой 5,5 баллов стало самым разрушительным и одним из самых мощных в стране за всю историю сейсмических наблюдений, ведущихся с 1905 года. Пхонан находится в стороне от крупных сейсмических разломов, поэтому подбного сюрприза никто не ожидал.

Ученые заподозрили, что причиной землетрясения могла стать местная геотермальная электростанция (ГТЭС).

Подобные предприятия используют естественное подземное тепло для выработки энергии. Роль нагревателя выполняет сеть специально созданных подземных трещин, поясняют «Вести», добавляя: небольшие сотрясения грунта в момент такого разрыва пласта – дело обычное, но никогда ещё речь не шла о настолько мощном землетрясении.

Группа ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснила, что основной удар и 46 последовавших за ним афтершоков, продолжавшихся до 30 ноября 2017 года, произошли на глубинах от трёх до семи километров. Это необычайно малая величина по сравнению с природными событиями, ранее зарегистрированными в том районе. При этом очаги сотрясений располагались не далее чем в двух километрах от электростанции (в апреле 2017 года во время одной из подземных манипуляций на ГТЭС тоже произошло землетрясение – в тот раз небольшое. Очаг нового события находился всего в 1,5 километра от этой точки).

К аналогичным выводам пришла и команда ученых из Пусанского национального университета в Южной Корее.

«Такие сильные землетрясения в связи с глубокими геотермальными проектами ещё не произошли нигде в мире, – заявили ученые. – Однако известно, что другие технические вмешательства, которые привели к изменениям напряжения в земной коре, вызвали аналогичные большие сотрясения. Более глубокое понимание того, что произошло в Пхохане, имеет большое значение для того, чтобы геотермальная энергия в будущем производилась безопасно и устойчиво».

На сегодняшний день геотермальная электростанция закрыта. Корейское правительство назначило независимую экспертную комиссию для изучения всех фактов. Вероятно, она будет анализировать все имеющиеся сейсмические, гидрологические и геологические данные и модели. Вердикт комиссии должен окончательно установить, имеем ли мы дело с антропогенным воздействием.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.04.18

Российские ученые анонсировали сильную магнитную бурю. / День рождения Вселенной: могут ли Законы защитить оппозиционеров. / Минобороны РФ поручено открыть доступ к секретным материалам: в России переделывают карту мира. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»