Смещение орбиты Земли погубит все живое

Американские ученые доказали, что Юпитер и Венера влияют на орбиту Земли. В результате путь нашей планеты постепенно «сжимается». В прошлом такие перемены вызывали катастрофические катаклизмы, что приводило к вымиранию всего живого.

Гравитационные взаимодействия заставляют орбиту Земли меняться каждые 405 тысяч лет на протяжении 215 млн лет, утверждают исследователи из Ратгерского университета (США). Такие деформации влияют на климат планеты.

Ученые исследовали отложения и осадочные породы и нашли доказательства того, что направление магнитного поля Земли менялось. Эти данные позволят более точно определить время, когда на планете погибла большая часть животных, освободив экологические ниши динозаврам.

И хотя в обозримом будущем ученые не предрекают глобальной катастрофы, однако в купе с деятельностью человека, которая негативно сказывается на окружающей среде, изменение орбиты грозит погубить жизнь на Земле.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 06.05.18

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