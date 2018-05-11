Метеорологи зафиксировали волну высотой более 23 метров

Специалисты Всемирной метеорологической организации получили шокирующие данные с буя в Южном полушарии. Шторм у Новой Зеландии поднял рекордную по высоте волну. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Буря около острова Кэмпбелл породила волну, высота которой составила 23,8 метра, что является рекордом наблюдений, проведенных с помощью этого устройства. Режим работы буя периодический, поэтому, по словам ученых, волны могли достигать и больших высот.

Прежний рекорд был зафиксирован в 2012 году. Однако самая большая волна в истории образовалась в 1958 году в заливе Литуйя (Аляска). Тогда из-за обвала грунта вследствие землетрясения уровень воды поднялся более чем на полкилометра.

Веллингтон, служба информации РИА «Новый День»

Веллингтон. Другие новости 10.05.18

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