Археологи сделали в Помпеях уникальную находку

Археологи в ходе раскопок в Помпеях впервые обнаружили останки лошади, сообщается на странице Археологического парка «Помпеи», и на сайте The History Blog. С большой вероятностью животное было объезжено для участия в скачках, но не для сельскохозяйственных работ. Рассказал гендиректор музея Массимо Осанна. По его словам, найти останки помогли «черные» археологи.

Останки животного найдены в километре на северо-запад от городской стены. Здесь располагалась вилла. Еще в прошлом веке археологи нашли здесь несколько жилых помещений и сельскохозяйственных построек. С большой вероятностью там было производство вина и оливкового масла.

В прошлом году полиция выяснила, что там успели поработать «черные» копатели. Они прорыли 60-метровый туннель к вилле. При этом они разрушили стены, повредили штукатурку и фрески в постройках. Ученые обнаружили останки лошади, когда пытались понять, какие артефакты могли попасть в руки «черных» копателей.

Видовую принадлежность животного определили по его размерам (150 сантиметров высотой), пропорциям и отпечатку левого уха. Бронзовая сбруя указывает на то, что это был дорогой конь, который с большой вероятностью участвовал в скачках. Кроме останков лошади, при раскопках обнаружили амфоры, кухонную утварь и фрагменты деревянной кровати, которые делали на севере полуострова.

Помпеи, Иван Гридин

Помпеи. Другие новости 11.05.18

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