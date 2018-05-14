Ученые решили «оживить» в современном человеке гены неандертальцев

Международная группа ученых планирует вырастить генетически модифицированные «мини-мозги» с ДНК неандертальцев. Такой беспрецедентный опыт, как предполагается, поможет понять, чем современный человек отличается от древних людей и открыть неизвестную страницу эволюции, пишет британская газета The Guardian.

Как отмечает здание, в ближайшие несколько месяцев ученые генетики будут выращивать из человеческих стволовых клеток органоиды – «мини-мозги», в которые будут добавлены ДНК неандертальцев, которые удалось собрать в пещерах, где они обитали.

Предполагается, что органоиды будут размером с чечевицу и не способны мыслить или ощущать, однако будут копией основных структур мозга. Директор отдела генетики Института Эволюционной антропологии в Лейпциге профессор Сванте Паабо пояснил, что эксперимент с добавлением определенных генов неандертальцев в органоиды поможет определить, как функционируют нервные клетки и даст возможность понять, в чем различие между Homo Sapiens и Homo Neanderthalensis.

«Неандертальцы – были ближе всего к предкам современных людей, поэтому, если мы хотим определить себя как вид или группу, то мы должны сравнивать себя именно с ними», – подчеркнул генетик.

При этом, как обратил внимание ученый, сейчас неандертальцам часто приписываются такие качества как доброта и ум, а объем их головного мозга превосходит объем мозга современного человека.

Согласно данным генетиков, сейчас в ДНК современного человека есть от 1-4% генов неандертальцев. Часть из них, как показали исследования, помогли кроманьонцам приспособиться к жизни на севере, дав им мощный иммунитет и другие полезные черты.

С другой стороны, есть участки неандертальского генома, которые никто не унаследовал. Предположительно, это произошло в результате эволюции, так как в таких «генетически мертвых зонах» были заложены недостатки здоровья, плодовитости, ума или внешнего вида.

Ученые планируют изучить органоиды с ДНК неандертальцев, чтобы оценить скорость, с которой стволовые клетки делятся, развиваются и организуются в трехмерные структуры мозга.

«Мы надеемся, что сможем найти намеки на то, что человеческие клетки могут формировать более длинные или более «ветвистые» сети синапсов. В этом случае мы наконец поймем, почему мозг современного человека работает иначе», – отметил Паабо.

Генетики считают, что в результате им удастся «оживить» в современном человеке гены неандертальцев и при необходимости использовать их. «Мы можем восстановить ваш мозг неандертальца. Мы можем контролировать это и воскрешать функциональность этих неандертальских генов»», – сказал руководитель исследования Грей Кэмп.

Неандерталец – вымерший или ассимилированный представитель человеческого рода. Первые люди с чертами протонеандертальца существовали в Европе ещё 350-600 тысяч лет назад, последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад. Их рост в среднем составлял 165 см, у них было массивное телосложение и большая голова вытянутой формы.

Лондон, Мария Вяткина

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