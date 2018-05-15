Нейробиологи смогли пересадить память одного животного другому

Американские ученые осуществили эксперимент, результатом которого стала пересадка памяти одного живого существа другому. Свой прорыв исследователи предлагают использовать в лечении пациентов с повреждениями мозга.

Нейробиологи из Калифорнийского университета били током морских улиток, касаясь электродами ножек животных через каждые 20-25 минут. У улиток выработалась защитная реакция, их мышцы сокращались при каждом контакте с электричеством. Затем ученые сделали инъекцию специфических рибонуклеиновых кислот в организмы других улиток.

Выяснилось, что организмы животных из контрольно группы переняли способность реагировать на ток, хотя ранее они не подвергались воздействию электричества.

Нейробилоги считают, что дальнейшее изучение этой сферы даст возможность в будущем лечить людей с потерей памяти, например, страдающих от болезни Альцгеймера.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый день»

Лос-Анджелес. Другие новости 14.05.18

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