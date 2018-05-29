Тайна Красной планеты: ученые нашли место, где могла существовать жизнь

Группа ученых из Эдинбургского университета обнаружила место возможного обитания живых организмов на Марсе. Это открытие в значительной степени может повлиять на миссию NASA Mars 2020 по поиску жизни на планете.

Ученые обратили внимание, что до сих пор научных доказательств существования на Марсе жизни в далеком прошлом нет, однако исследования показывают, что условия для этого существовали, передает Lenta.ru со ссылкой на публикацию в Science Alert.

Еще 4100-3500 миллионов лет назад Красная планета обладала плотной атмосферой, препятствующей проникновению губительной солнечной радиации. Кроме этого, на Марсе была вода – на поверхности обнаружены высохшие речные долины, извилистые и разветвленные русла, характерные для озер осадки в депрессиях рельефа, а также конусы выноса, образованные наносами в устьях водных потоков.

Проанализировав имеющуюся информацию о Марсе, ученые определили, где именно больше вероятности обнаружить следы существования микробной жизни. Как полагают исследователи, если жизнь на этой планете была, то доказательства этого нужно искать в богатых железом и кремнеземом озерных отложениях, которые соответствуют окислительно-восстановительной среде, пригодной для бактерий с анаэробным метаболизмом. Они также подходят для фоссилизации – процесса превращения погибших организмов в ископаемые. Другим подходящим местом могут быть бывшие горячие источники, однако их существование на Марсе необходимо подтвердить.

Напомним, уже в 2020 году NASA запустит миссию Mars 2020 в рамках Mars Exploration Program. На Красную планету отправится ровер, по конструкции аналогичный марсоходу Curiosity. Новый планетоход предназначен для астробиологических исследований древних пород и поиска следов жизни. Он будет более мобильным, кроме того, он будет оснащен дроном-разведчиком. Как подчеркивают ученые, успех миссии зависит от удачного выбора места посадки.

Эдинбург, Мария Вяткина

Эдинбург. Другие новости 29.05.18

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