Сильнодействующий яд оказался лекарством от рака

Низкие дозы триоксида мышьяка помогают в борьбе со злокачественными опухолями. Такой вывод сделали ученые из Северо-Западного университета США, передает MedicalXpress. По словам ученых они добавили соединения яда в липосомы. Такие частицы получили название нанобины. Исследователи убедились, что вместе с кровотоком они достигали злокачественных опухолей, где высвобождали мышьяк. В результате здоровые клетки не страдали от воздействия яда.

Профессор Томас О'Холлоран признался, что найти лекарство им помогла сама природа опухоли. Он пояснил, что раковые, как и любые другие клетки нуждаются в кислороде и питательных веществах. Злокачественные новообразования стимулируют процесс образования новых кровеносных сосудов вокруг себя. Но они слишком малы, для прохода эритроцитов, однако нанобинам благодаря маленькому размеру удается проникнуть внутрь образования, где его кислая среда растворяет частицы мышьяка. В результате лекарство начинает действовать.

Опыты на грызунах показали, что лечение мышьяком в 95% случаях способствовало ремиссии острого промиелоцитарного лейкоза (одна из разновидностей рака крови). Как передает РИА «Новости», ученые уверены, что новый метод быдет эффективен и при борьбе с другими видами новообразований.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.05.18

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