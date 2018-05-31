Ученые подтвердили: очкарики умнее хорошо видящих и живут дольше

Слабое зрение и необходимость носить очки с большой вероятностью указывают на более высокий уровень интеллекта, заявили ученые из Университета Эдинбурга. Выводы основаны на результатах анализа генетических данные более 300 тысяч человек, пишет журнал Nature Communications.

Обнаружилась закономерность: у наиболее умных людей чаще наличествовал ген, обуславливающий ослабленное зрение. Исследователи также выявили взаимосвязи между высоким уровнем интеллекта и высокой продолжительностью жизни, сниженным риском заболеть раком легких, более крепкой психикой и более здоровыми сосудами.

«Это исследование выявило множество генетических различий, связанных с наследованием умственных способностей», – подчеркнул доктор Гейл Дэвис, возглавляющая группу ученых. Как напоминает РИА «Новости», более ранние исследования показывали, что очкарики воспринимаются обществом как более умные, надежные, трудолюбивые и честные.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 31.05.18

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