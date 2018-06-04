Над Южной Африкой взорвался астероид

В Южной Африке над Ботсваной взорвался астероид. О приближении небесного тела к Земле эксперты NASA знали заранее, однако местное население никто не предупредил.

Как сообщила пресс-служба американского аэрокосмического агентства, астероид вошел в атмосферу Земли со скоростью 17 километров в секунду в субботу, 2 июня. Размеры небесного тела были сравнительно небольшими и не превышали 2 метров в длину.

«Это объект гораздо меньше тех, о которых мы должны предупреждать. Однако падение этого метеорита позволило нам протестировать наши возможности в прогнозировании. Это позволяет надеяться на то, что мы сможем заранее обнаружить более крупный и опасный объект», – прокомментировал ситуацию сотрудник службы планетарной обороны NASA Линдли Джонсон.

Эксперт Центра исследований объектов Земли Пол Ходас со своей стороны отметил, что ученым крайне редко удается заблаговременного фиксировать приближение астероидов к Земле.

«Этот астероид стал лишь третьим околоземным объектом, который мы нашли до того, как он столкнулся с Землей. Нам лишь во второй раз удалось предсказать то что подобное небесное тело упадет на нашу планету задолго до того как это произойдет в реальности», – отметил он.

Как сообщается, впервые удалось предсказать падение астероида 2008 TC3 7 октября 2008 года, который пролетел над Северным Суданом. Тогда объект размером 4 метра в длину обнаружили за 19 часов до удара. Второй раз ученые смогли зафиксировали приближение астероида только через 8 лет. Небесное тело пролетело над Атлантическим океаном 1 января 2014 года в Атлантическом океане.

Отмечается, что все астероиды были обнаружены при помощи автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey.

Астероид 2018 LA, как и предполагалось, взорвался в верхних слоях. Это явление удалось снять на видео.

Астрономы давно работают над тем, чтобы прогнозировать падение астероидов и метеоритов на Землю, чтобы минимизировать ущерб. Последний крупный метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года в Челябинской области. По оценкам NASA, мощность взрыва, произошедшего в момент входа небесного тела в земную атмосферу, составила от 300 до 500 килотонн, что примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 04.06.18

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