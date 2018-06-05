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Вторник, 5 июня 2018, 09:57 мск

Новости Наука

Ученые шокированы и не знают причин высокой концентрации углекислоты над Западной Сибирью

Томские ученые бьют тревогу. Они зафиксировали резкий рост концентрации углекислого газа на территории Западной Сибири за последние 13 лет. Исследование проводили ученые института оптики атмосферы (ИОА) имени В.Е.Зуева, сообщает пресс-служба инновационных компаний Томской области.

Измерения начались в 1997 году. Ученые фиксировали вертикальное распределение парниковых газов над одним из регионов Западной Сибири. Для этого с самолета-лаборатории Ту-134 «Оптик»/Ан-30 «Оптик-Э» на высоте от 500 метров до 7 километров в стеклянные колбы отбирался воздух. Пробы направлялись в лабораторию Национального института исследования окружающей среды в Японию для газохроматографического анализа.

«Исследования показывают, что до 2004 года летом концентрация углекислого газа во внешних слоях атмосферы практически не увеличивалась, но с 2005 года начался рост в нижних слоях – и намного быстрее по сравнению со среднеглобальной динамикой», – заявили ученые.

По словам заместителя директора ИОА Бориса Белана, ученые выяснили, что с середины 2000-х годов выбросы российских предприятий, площадь лесных пожаров и температура воздуха не менялись, поэтому они не могли повлиять на концентрацию углекислого газа. «Пока гипотезы, почему с 2005 года на этой территории начался резкий рост концентрации углекислого газа, нет. Но леса уже не успевают перерабатывать дополнительные выбросы, а их накопление в атмосфере может способствовать глобальному потеплению», – подчеркнул Белан.

Подобные исследования ведутся в районах Боулдера (Колорадо, США) и Амазонки – это критические территории, где можно отследить, откуда появляется и куда перемещается углекислый газ. Исследования томского института – единственные в таком роде в России и самые протяженные по времени. Белан посетовал, что, возможно, уникальные исследования глобального масштаба вскоре придется свернуть из-за окончания срока эксплуатации самолета-лаборатории Ту-134.

Томск, Иван Гридин

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