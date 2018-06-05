Землю накроет редкий метеорный поток

В июне жители Земли смогут наблюдать редкий метеорный поток от кометы Понса-Виннеке, который получил название июньские Боотиды. Зачастую этот поток носит не очень активный характер и в 2018 году астрономы ожидают, что его интенсивность будет в пределах 10 метеоров в час.

Ученые напоминают, что наиболее интенсивными Боотиды были в 1998 году. Тогда в течении часа можно было насчитать до 100 пролетающих метеоров. Напомним, регулярность данного явления связана с приближением Земли к короткопериодической комете Понса-Виннеке, которая сопровождается сотнями метеоров.

Как напоминает Runews24, в этом году пик активности июньских Боотид придется на 27 июня.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.18

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