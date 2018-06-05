Медики создали защиту от трети штаммов ВИЧ

Американские вирусологи заявили о создании экспериментальной вакцины, способной развить иммунитет к трети штаммов вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

«Мои коллеги нашли «ахиллесову пяту» в структуре вируса, что позволило им создать новую и потенциально очень сильную вакцину. Это исследование станет первым шагом на пути к созданию безопасной и действительно надежной методики защиты от ВИЧ», – заявил директор Национальных институтов по изучению аллергии и инфекций в Бетесде Энтони Фаучи.

ВИЧ проникает в клетки с помощью нескольких белков, находящихся на поверхности его оболочки, при этом их структура постоянно меняется для противодействия антителам иммунной системы. Как раз из-за этой особенности медикам не удается разработать полноценную вакцину против опасного заболевания.

Через несколько лет после заражения вирусом иммунодифецита, человеческий организм начинает вырабатывать антитела широкого действия – bnAbs. Они могут нейтрализовать сразу несколько видов вируса, однако это уже не помогает иммунной системе, поскольку ВИЧ к этому времени слишком глубоко внедряется в клетки.

Многолетние исследования позволили медикам открыть антитело N123-VRC34, которое взаимодействует не с оболочкой ВИЧ, а с белком gp41 – с его помощью вирус соединяется со здоровой человеческой клеткой. При этом, если структура ВИЧ постоянно меняется, то принципы работы gp41 остаются неизменными – и это может стать ключевым фактором при разработке вакцины от вируса имуннодифецита.

Как передает РИА «Новости», ученым удалось при помощи антител «заморозить» ВИЧ в организме мышей и приматов. Более того, самый эффективные версии этого белка смогли противодействовать 70 из 208 существующих штаммов ВИЧ. На сегодняшний день ученые продолжают модифицировать N123-VRC34, а также искать тела, которые взаимодействуют не с оболочкой ВИЧ, а с белком gp41. Клинические испытания препарата могут начаться уже в конце 2019 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.06.18

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