Ученые обнаружили в России древнейшего на планете возбудителя чумы

Генетики восстановили геном самой древней чумной палочки на Земле. Ее следы были обнаружены в останках людей, живших в окрестностях Самары в конце бронзового века, примерно 3,8 тысячи лет назад, пишет Nature Communications.

«Возбудитель чумы заметно отличался по устройству ДНК от более ранних версий этих микробов и был полностью приспособлен для распространения через блох», – рассказал Йоханнес Краузе из Института изучения истории человечества в Йене (Германия).

Восстанавливая хронологию эпидемий чумы в Европе, ученые решили поискать следы в разных уголках Европы и Азии. На Ставрополье они обнаружили свидетельства того, что чума существовала еще в каменном веке. Эта чумная палочка, как тогда выяснилось, еще не умела распространяться через блох, и это могло сдерживать ее эпидемии.

На территории России Краузе и его коллеги наткнулись на еще более интересный пример «ископаемой» чумы, которую можно считать предтечей «черной смерти» и других крупных эпидемий. Эту чумную палочку генетики нашли, изучая тела двух человек, погребенных в одной могиле в кургане в окрестностях Самары, пишет РИА «Новости».

Останки сохранились очень хорошо, так что ученые смогли понять, что один из скелетов принадлежал мужчине потенциально протославянского или просто индоевропейского происхождения. В его костях нашлось множество обрывков ДНК древней чумы Yersinia pestis. Скелет второго человека, чей пол и этническую принадлежность определить не удалось, тоже был покрыт следами чумной палочки, что говорит о том, что оба умерли от инфекции и были погребены вместе.

Восстановив микроб, чей геном им удалось прочитать несколько десятков раз, команду ученых поджидал сюрприз – оказалось, что чумная палочка из Самары вовсе не похожа на бактерию со Ставрополья. В ДНК самарской Yersinia pestis присутствовал ген ymt, необходимый для жизни в желудке блох. А поскольку она погубила сразу двух человек, это говорит о том, что распространялась она от человека к человеку таким же образом, что и «черная смерть», чума Юстиниана и прочие вспышки инфекции.

Более того, как показало сравнение геномов, самарскую чумную палочку можно считать «прародителем» этих эпидемий. Это подтверждает теорию Краузе о том, что быстрое расселение индоевропейских народов по Старому Свету могло быть вызвано вспышкой чумы, уничтожившей или ослабившей племена охотников-собирателей, заселивших Европу и Азию около 40-35 тысяч лет назад.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 09.06.18

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