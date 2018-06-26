Ученые сильно скорректировали прогнозы о вероятности существования инопланетян

Ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что человечество одиноко в обозримой Вселенной. Андерс Сандберг, к Дрекслер и Тоби Орд, чья работа основана на множестве научных трудов предшественников, полагают, что в самом пессимистичном варианте шансы не встретить инопланетян составляют 85%. Методика расчетов и выводы авторов подробно описаны в препринте статьи, размещённом на сайте arXiv.org.

Они взяли за основу формулу Дрейка: N = R* × fp × ne × fl × fi × fc × L, где N – число готовых к контакту цивилизаций в данный момент времени; R* – скорость изменения числа звёзд в Галактике; fp – доля светил, имеющих планетные системы; ne – среднее число планет с физическими условиями, подходящими для развития жизни, в одной такой системе; fl – доля подходящих для жизни миров, на которых в действительности зародилась жизнь; fi – доля обитаемых планет, на которых возникли разумные существа; fc – доля внеземных цивилизаций, готовых к контакту технологически; L – время, в течение которого сообщество сохраняет возможность и желание поговорить с инопланетянами.

Ученые отметили, что их формула проста и красива, но проблема заключается в том, что пока неизвестно, какие значения принимают перечисленные в ней множители. Обычно эксперты принимают какие-то числа в качестве допущения. Авторы новой работы подошли к вопросу иначе. Для каждого множителя они оценили неопределённость, с которой он известен, то есть разницу между минимальными и максимальными оценками, которые встречаются в научной литературе.

Если учесть, что каждый множитель случайно выбирается в диапазоне от 0 до 0,2, а не равен в точности среднему между этими числами, всё становится сложнее. Применив статистический метод Монте-Карло, авторы подсчитали, что в этом случае вероятность получить безжизненную Галактику равна 22%. Такой же подход исследователи применили и к своим оценкам членов формулы Дрейка с учётом неопределённости в них. Выводы получились крайне неутешительные. Согласно расчётам, с вероятностью 53-99,6% мы одни в Млечном Пути, а с вероятностью 39-85% и во всей видимой нам части Вселенной, отмечает «Вести.Наука».

Вашингтон, Иван Гридин

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