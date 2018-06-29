Вход в параллельную реальность: обнаружено место, где замедляется время

В США обнаружено аномальное место, где замедляется ход времени. Причины явления пока неизвестны – оно невозможно по общепринятым законам физики. Автор находки, исследователь-энтузиаст Джошуа Уоррен не исключает, что загадочная территория – вход в параллельную реальность или нечто внеземного происхождения, пишет Infox.ru.

Как сообщается, загадочное место находится в пустыне Невада между Лас-Вегасом и военной базой «Зона 51». Уоррен зафиксировал искажение на окраине Лас-Вегаса.

Для исследования он использовал устройство инженера Рона Хита, состоящее из кабеля, датчика и дифференциального измерителя. В результате на одном участке время замедлилось на 20 микросекунд. По словам Уоррена, такое возможно только при очень сильном физическом явлении, к примеру, приближении «черной дыры».

Исследователь не исключает, что происходящее может быть связано с испытанием неизвестных технологий, проведением сверхсекретных экспериментов в «Зоне 51».

Лас-Вегас, служба информации РИА «Новый День»

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