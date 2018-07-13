Астрономы рассмотрели загадочный двойной астероид, угрожающий Земле

Ученые NASA получили снимки уникального астероида, который считается потенциально опасным для жизни на Земле. Объект под названием 2017 YE5 состоит из двух частей, которые вращаются вокруг друг друга.

Астероид открыли в конце прошлого года и считали вполне заурядным. Его, конечно, внесли в категорию потенциально опасных, так как он соответствовал параметрам. Чтобы попасть в этот список, объект должен приближаться к Земле на расстояние не менее 8 млн км, быть достаточно большим, чтобы не сгореть в атмосфере и вызвать своим падением катастрофу не менее чем регионального масштаба.

В июне 2018 года 2017 YE5 подошел к Земле на 6 млн км, астрономам удалось детальнее разглядеть объект. Оказалось, астероид состоит из двух частей, которые делают оборот вокруг друг друга за 20-24 часа.

Уникальность этого небесного тела в том, что обе его части имеют разную структуру. Как правило, подобные астероиды образуются от распада планеты на две части. Однако 2017 YE5, по все видимости, образовался иначе. Как сформировалось это небесное тело, планетологи пока не знают.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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