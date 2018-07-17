Перцовый пластырь указал ученым на причины развития мигрени

Нейрофизиологи из России и Финляндии заявили, что выявили наиболее вероятную причину возникновения мигреней – она кроется в нарушении работы капилляров головного мозга. Статья о проделанном исследовании опубликована в Journal of Headache and Pain. В ходе исследований ученые использовали капсаицин – алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца, который и придает острый вкус этому овощу.

«Мы выяснили, что капилляры носителей мигрени неравномерно откликаются на капсаицин. Это может быть свидетельством сбоев в молекулярных механизмах регуляции кровотока. Однако прежде чем делать выводы, нужно глубже исследовать этот вопрос», – пояснил Алексей Камшилин из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, чьи слова передает пресс-служба «Проекта 5-100».

Капсаицин и другие «острые» соединения вызывают покраснение кожи. Они распознаются нервной системой при помощи особых рецепторов – молекул TRPV1. Их включение приводит не только к появлению неприятных ощущений, но и к выделению целого «букета» сигнальных молекул, которые помогают организму максимально быстро справиться с очагом боли.

Отдельные белки расширяют сосуды, ускоряют кровоток по ним. Ученые предположили, что неправильная работа сигнального вещества может стать причиной развития мигрени. Собрав группу здоровых добровольцев, а также людей с диагнозом «мигрень». Ученые наклеивали на кожу добровольцев перцовые пластыри (с капсаицином) и следили за изменениями показателей состояния сосудов, подсвечивая отдельные красные кровяные клетки при помощи специального лазера.

Как показали опыты, капилляры носителей мигрени по-разному реагировали на капсаицин. Это проявлялось в том, что часть из них расширялась сильнее, а другие откликались не так активно. При этом у здоровых людей все кровеносные сосуды примерно одинаково реагировали на жгучее вещество. Подобные различия, считают ученые, указывают на то, что работа сигнальных белков в организме людей, страдающих от мигрени, может быть нарушена.

Как отмечает РИА «Новости», на сегодняшний день мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее характерный симптом которого – эпизодические или регулярные приступы мучительной боли в одной половине головы. Причины могут быть разнообразные – физическое перенапряжение, продукты питания, погодные факторы, недосып и многое другое. Как правило, женщины чаще страдают от мигрени, чем мужчины.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 17.07.18

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