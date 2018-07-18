Ученые заявили о скорой гибели интернета

Ученые Висконсинского университета в Мадисоне предрекли скорую гибель интернета. Они заявили, что в течении ближайших 15 лет критические части инфраструктуры Сети, находящиеся на побережье США, будут затоплены из-за повышения уровня Мирового океана.

По словам профессора информатики Пола Бэрфорда, главный риск заключается в том, что посадочные площадки трансконтинентальных оптоволоконных кабелей расположены в низменностях, из-за чего в ближайшие годы окажутся под водой из-за глобальных изменений климата и повышения уровня моря, пишет Motherboard

Выводы экспертов основаны на данных Национального управления океанических и атмосферных исследований. Ученые изучили глобальную карту физической инфраструктуры интернета, определив местонахождение оборудования, которому грозит опасность. Угроза нависла над центрами в Нью-Йорке, Майами и Сиэтле.

Бэрфорд уверен, что глобальных сбоев в работе Сети избежать не удастся, если в ближайшее время на переместить посадочные площадки на возвышенности. Согласно прогнозам, только в США в ближайшие 15 лет под воду уйдут 1,9 тысячи километров магистральных и 3,9 тысячи километров подземных оптоволоконных кабелей.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.07.18

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