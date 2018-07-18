В поисках девятой планеты: ученые обнаружили 12 новых спутников Юпитера

Астрономы исследовательского центра университета Карнеги во время поисков девятой планеты Солнечной системы обнаружили 12 ранее неизвестных спутников Юпитера. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Как отметил руководитель группы исследователей Скотт Шеппард, число спутников пятой планеты Солнечной системы увеличилось до 79. «Юпитер оказался в пространстве, где мы вели поиск объектов дальних регионов Солнечной системы, таким образом, мы, по счастливой случайности, обнаружили новые спутники вокруг Юпитера, пытаясь найти планеты на краю Солнечной системы», – цитирует его слова РИА «Новости».

Примечательно, что 11 из «новых» спутников не вызывали особенного интереса у астрономов, но одно из небесных тел показалось им «особенным».

«Валетудо» оказался самым маленьким спутником, его диаметр составляет менее километра. Он находится дальше всего от Юпитера, при этом он имеет орбиту, пересекающую ретроградные спутники, что делает вероятным их столкновение.

Кроме этого, было установлено, что два спутника, которые находятся ближе остальных и делают проградный оборот в направлении вращения Юпитера примерно раз в год, являются фрагментами огромного спутника, который разбился на части.

Остальные объекты входят в скопление ретроградных спутников, которые совершают полный оборот в направлении противоположном Юпитеру раз в два года.

Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, газовый гигант. В настоящее время ученые склонны считать, что наличие жизни на планете маловероятно из-за низкой концентрации воды в атмосфере и отсутствия твёрдой поверхности. Однако в 1970-х годах американский астроном Карл Саган высказывался по поводу возможности существования в верхних слоях атмосферы Юпитера жизни на основе аммиака.

Девятая планета Солнечной системы – гипотетическая планета за пределами Плутона. Ученые считают, что именно ее существованием объясняются особенности движения некоторых наиболее удалённых объектов в поясе Койпера.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 18.07.18

Ученые: Соцсети угрожают психике подростков. / Ученые сильно расстроили любителей выпить итогами крупнейшего в мире исследования. / Ученые заявили о скорой гибели интернета. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»